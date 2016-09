Aqualog.de – Neuer Look, neues Konzept!

Liebe Fischfreunde,

herzlich Willkommen auf dem neuen Aqualog-Portal!

Nachdem es zuletzt auf unserer Online-Präsenz etwas ruhig geworden ist, melden wir uns pünkltich zum Start unseres neuen Aqualog-NEWS Bookazines (1. Ausgabe September 2016) auch Online zurück. Ab sofort erhaltet ihr in unserem Blog sowohl topaktuelle Kurzberichte als auch ausführliche Reportagen in hoher Frequenz. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Neuentdeckungen, Importen und der Darstellung der Aquaristik und Terraristik in ihrer bunten Vielfalt. Es werden neue Produkte präsentiert, regelmäßige Gewinnspiele veranstaltet und Umfragen rund ums Hobby gestartet.

Auch der ursprüngliche Traum von Aqualog soll wahr werden, zu jedem Fisch ein Bild! In diesem Zusammenhang entsteht eins der größten wissenschaftlich betreuten Zierfischlexika der Welt. Das Lexikon befindet sich aktuell in der BETA-Testphase und im Hintergrund sind wir fleißig am redigieren und einpflegen neuer Arten.

Wie bisher gewohnt findet ihr auf Aqualog.de regelmäßige Gewinnspiele, alle unsere Bücher, den Veranstaltungskalender und unseren einmaligen Zeitschriftenservice!

Schon bald ist auch das beliebte AqualogNEWS Archiv wieder online, in besserer Qualität als je zuvor und auch für Smartphones und Tablets optimiert – wie immer komplett kostenlos.

In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Entdecken der neuen Seite und freuen uns euch zukünftig noch häufiger mit hochwertigen Inhalten bedienen zu können.

Anregungen und Feedback sind jederzeit willkommen: Kontakt