Eigenmannia – Grüne Messerfische

Die Bestimmung von Grünen Messerfischen war früher ganz einfach: man nannte sie alle Eigenmannia virescens. Und diese Art sollte in dem gesamten Südamerika vorkommen, von Argentinien im Süden bis zum Orinoko im Norden. Max Mapes Ellis revidierte 1913 die Messerfische Südamerikas; er erkannte drei Eigemannia-Arten an: E. macrops, E. virescens und E. troscheli. Letztere Art steht heute in der Gattung Rhabdolichops. Typusart von Eigenmannia ist E. humboldtii; diese Art wurde, genau wie Sternopygus limbatus und S. microstomus, von Ellis zum Synonym von E. virescens erklärt.

Dabei – zwei Arten in Eigenmannia, nämlich E. macrops und E. virescens – blieb es bis 1966. Dann beschrieben Lopez & Castello E. trilineata aus dem Rio La Plata. 1994 kam eine weitere Art hinzu, E. nigra. Diese Art beschrieb Mago-Lecchia, der auch weitere Umdeutungen vornahm. Ihm zufolge sind E. humboldtii, E. microstoma und E. limbata vailde, gültige Arten. 1996 kam noch eine höhlenbewohnende Art hinzu, E. vincentespelaea, beschrieben von Triques.

Noch waren die Grünen Messerfische eine überschaubare Gruppe: die durchsichtigen ohne besondere Zeichnung waren also E. macrops und E. virescens, die man leicht anhand der Augengröße unterscheiden kann – E. macrops hat sehr große Augen. Der Höhlenbewohner ist blind, E. nigra – wie der Name schon sagt – schwarz, E. trilineata hat drei schwarze Linien am Körper: einen über die Körpermitte, zwei knapp über der Afterflosse. E. microstoma wurde kürzlich rückbeschrieben: die Art ist ähnlich zu E. trilineata und hat vier deutliche Längsstreifen über den Körper; sie kommt im Einzug des Rio Sao Francisco in Brasilien vor. Von E. humboldtii existiert eine brauchbare Abblidung aus dem Jahr 1879, allerdings sind hier Farbmerkmale eher zu erahnen als zu erkennen. Von E. limbatus gibt es nur Abbildungen konservierter Exemplare bei Mago-Lecchia.

Ganz kniffelig wird die Situation dadurch, dass von der Art Eigenmannia virescens, der ersten beschriebenen Art der Gattung, zwar eine Abbildung existiert, jedoch niemand weiß, wo das dieser Abbildung zugrunde liegende Tier sich befindet (es gibt keinen Typen) noch wo es gesammelt wurde. Entdeckt wurde die Art auf einer großen Südamerika-Expedition, die das Pariser Museum 1826-1833 durchführte und auf der Alcide d´Orbignyi in Brasilien, Uruguay, Argentinien, Paraguay, Chile, Bolivien und Peru sammelte. Das Tier könnte also von überall stammen…

In den Jahren 2015 und 2016 erschienen zwei Arbeiten über den Eigenmannia-trilineata-Komplex, in denen nicht weniger als 8 neue Arten, alle zur E.-trilineata-Gruppe gehörig, beschrieben wurden! Kurz und dick: es ist zur Zeit kaum möglich, Grüne Messerfische sicher auf Artniveau zu bestimmen. Darum kann man auch leider nichts sicheres zur Artzugehörigkeit der sehr hübschen, mit einem dunklen Achselfleck gezeichneten Eigenmannia sagen, die zur Zeit aus Kolumbien importiert wird. Es handelt sich zweifellos um einen Angehörigen der E.-trilineata-Gruppe, doch ist bislang noch keine Art dieser Gruppe aus dem Orinoko-Einzug bekannt. Man kann die Tiere darum gegenwärtig nur Eigenmannia sp. nennen; im Handel werden sie als E. virescens bezeichnet.

Im Aquarium sind Eigenmannia-Arten sehr schöne und ziemlich problemose Pfleglinge. Man sollte sie in größere Gruppen ab etwa 8 Exemplaren pflegen. Wichtig sind dunkel stehende, sehr reich strukturierte Aquarien, denn Eigenmannia sind vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Die Vergesellschaftung mit anderen Fischarten will gut überlegt sein. Am besten eignen sich kleinere, friedliche Welsarten. Da Messerfische langsame Fresser sind, darf man sie nicht mit schnellen Salmlern und dergleichen halten. Auch Buntbarsche eignen sich nicht gut, dem aggressiven Verhalten dieser Tiere zur Brutzeit haben die Messerfische nichtviel entgegenzusetzen. Die Wasserwerte (pH und Härte) sind von untergeordneter Bedeutung. Gefressen werden am liebsten Frost- und Lebendfuttersorten. Die Maximallänge von Eigenmannia-Arten liegt bei ca. 30-35 Zentimetern, wobei nur die Männchen diese Größe erreichen, Weibchen bleiben erheblich kleiner; überhaupt bleiben die meisten Eigenmannia-Arten kleiner, aber da man ja nie so ganz genau weiß, welche Art man erwirbt, sollte man mit allem rechnen. Kirschbaum (1982) züchtete bereits diese interessanten Fische nach. Für die Zucht musste eine Trocken- und Regenzeit simuliert werden, damit die Tiere ausreichend stimuliert waren, um miteinander abzulaichen, die Nachzuchttiere der F1 pflanzten sich bereits erheblich williger fort als Wildfänge. Brutpflege üben Eigenmannia nicht aus, sie laichen in Wurzeln von Schwimmpflanzen.

Kirschbaum, F. (1982): Laicht nur in der Regenzeit: der Grüne Messerfisch. Über die Laichperiode von Eigenmannia virescens. Aquarien Magazin 16: 738-742

Mago-Leccia, F. (1994): Electric fishes of the continental waters of America. Caracas, Fundacion para el Desarrollo de las Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales. 1-206, 16 unnumbered tables.

Peixoto, L. A. W. , G. M. Dutra & W. B. Wosiacki (2015): The electric glass knifefishes of the Eigenmannia trilineata species-group (Gymnotiformes: Sternopygidae): monophyly and description of seven new species. Zoological Journal of the Linnean Society 175: 384-414.

Peixoto, L. A. W. & W. B. Wosiacki (2016): Eigenmannia besouro, a new species of the Eigenmannia trilineata species-group (Gymnotiformes: Sternopygidae) from the rio São Francisco basin, northeastern Brazil. Zootaxa 4126 (no. 2): 262-270.

Frank Schäfer