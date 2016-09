Kaisersalmler – wunderschöne Kolumbianer

Im Jahr 1958 entdeckte der in Bitaco, Kolumbien ansässige Zierfischexporteur William A. KYBURZ einen wunderschönen, bis dahin noch nie lebend gesehenen Salmler. Die Art konnte als Nematobrycon palmeri (EIGENMANN, 1911) identifiziert werden. KYBURZ exportierte die Art 1960 in die Vereinigten Staaten und stellte sie erstmals in der Zeitschrift ”The Aquarium” vor. Er gab ihr den Namen ”Kaisertetra”. Es begann ein Siegeszug des Fisches um die ganze Welt…

Die ersten Kaisertetras sammelte KYBURZ in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren in der Choco-Region in Kolumbien. Leider wissen wir nicht, wo exakt KYBURZ sammelte, denn als die Wissenschaftler Stanley H. WEITZMAN und William L. FINK 1970 eine weitere Art Kaisertetra wissenschaftlich beschreiben wollten und diese Informationen zu erlangen suchten, war KYBURZ bereits verstorben. Immerhin: sein Name wird weiterleben, so lange es Menschen gibt, denn eine weitere Salmler-Art, die sogar relativ eng mit den Kaisertetras verwandt ist, wurde ihm zu Ehren benannt: Pseudochalceus kyburzi (SCHULTZ, 1966).

Ideale Aquarienfische

Was macht eigentlich einen idealen Aquarienfisch aus? Er muss schön aussehen, friedlich sein, klein bleiben, leicht zu ernähren sein, keine Wasserpflanzen fressen und leicht zu pflegen sein. Alles Attribute, die uneingeschränkt auf die nur vier bis fünf Zentimeter lang werdenen Kaisersalmler zutreffen. Da auch die Zucht kein großes Problem darstellt, kann der Weltbedarf an Kaisersalmlern jederzeit leicht befriedigt werden.

Wieviele Arten?

Die Gattung Nematobrycon wurde 1911 von Carl H. EIGENMANN aufgestellt. Typusart ist Nematobrycon palmeri, die EIGENMANN unmittelbar im Anschluss an die Gattungsbeschreibung aufstellte. Als Gattungsdefintion nennt EIGENMANN die innerhalb der Familie der Salmler (Characidae) einzigartige Kombination aus dreizipfeliger Schwanzflosse und dem Fehlen der sonst für die Salmler so typischen Fettflosse. Die Beschreibungsexemplare von N. palmeri waren 8-20 mm lang, von Herrn M. G. PALMER (einem Naturaliensammler, der für das Britische Museum auch Reptilien und Amphibien sammelte) bei Condoto am Rio Condoto und Novita am Rio Tamana, beides im Südwesten Kolumbiens gelegen, gesammelt. Bereits drei Jahre später beschrieben EIGENMANN und sein Kollege Charles WILSON die Art Nematobrycon amphiloxus. Diese Art sei N. palmeri sehr ähnlich, aber robuster gebaut. Zusätzlich unterscheide sie sich dadurch, dass das dunkle Längsband zum Rücken hin nicht durch ein scharf abgesetztes helles Längsband begrenzt sei, sondern eher diffus auslaufe. In der Erstbeschreibung werden 79 Exemplare aufgeführt, die zwischen 14 und 54 mm Länge aufwiesen. Typuslokalität ist Boca de Raspadura, je ein Tier stammte von Tambo, Manigru und Istmina. Als 1961 eine weitere Nematobrycon-Art von KYBURZ lebend exportiert werden konnte, nahm er an, es handele sich dabei um eben diesen N. amphiloxus. Die zweite, lebend importierte Art der Kaisersalmler hat im Leben leuchtend rote Augen und kann so am besten von dem blau-äugigen N. palmeri unterschieden werden. Bis zu Beginn der 1970er Jahre war dieser wunderschöne Kaisertetra, der auch als Regenbogen-Kaisersalmer bezeichnet wurde, im Hobby als N. amphiloxus verbreitet.

Erst dann untersuchten die beiden schon eingangs erwähnten Wissenschaftler WEITZMAN und FINK die Sache genauer. In detektivischer Kleinarbeit fanden sie heraus, das der rotäugige Regenbogen-Kaisersalmler in Wirklichkeit eine wissenschaftlich neue Art war, den sie zu Ehren des Zierfischzüchters Rosario LA CORTE, Elizabeth, New Jersey Nematobrycon lacortei nannten. Da die Beschreibungsexemplare bereits Nachzuchtexemplare waren und der ursprüngliche Sammler, KYBURZ, 1970 nicht mehr lebte, konnten WEITZMAN und FINK den ursprünglichen Sammelort nur aufgrund von Indizien (persönlicher Korrespondenz von KYBURZ mit LA CORTE und Leonard P.SCHULTZ) angeben. Er lag wohl im Oberlauf des Rio Calima. Was aber war nun Nematobrycon amphiloxus? Bereits unter den Wildfangnachzuchten der ersten Importtiere von N. palmeri tauchten plötzlich sehr dunkel gefärbte Exemplare auf. LA CORTE vermehrte sie gezielt weiter. Es gibt sie heute noch unter der Bezeichnung ”Nematobrycon palmeri Black”, wenngleich die aktuellen Stämme noch dunkler als die ursprünglichen Exemplare sind das Ergebnis fortwährender züchterischer Bemühungen. WEITZMAN und FINK konnten zeigen, dass es eben solche dunkel gefärbten Exemplare sind, die der Beschreibung von Nematobrycon amphiloxus zugrunde lagen. Daher gilt heutzutage Nematobrycon amphiloxus nur noch als Synonym zu N. palmeri.

Geografische Isolation

Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die Kaisersalmler sich gegenwärtig in einem Stadium der Artbildung befinden und der dunkle ”amphiloxus” bereits im Begriff war, sich zu einer eigenständigen Art zu entwickeln. Alle Kaisersalmler leben in kleinen Waldtümpeln, die nur zu Überschwemmungszeiten in Kontakt mit den Oberläufen von Flüssen in der kolumbianischen Region Choco kommen. Bei N. palmeri ist das der Einzug des Rio San Juan und Rio Atrato und bei N. lacortei der Rio Calima. Der San Juan und der Calima vereinigen sich zwar irgendwann, aber die Hauptflüsse sind für Waldtümpelbewohner unüberwindbare Hindernisse. Sie können nicht zueinander kommen. Einst waren wahrscheinlich auch die Populationen von typischen N. palmeri und den dunklen N. amphiloxus derart voneinander getrennt. Doch die spanischen Kolonialherren haben in historischer Zeit einen Kanal zwischen den Rio Atrato und den Rio San Juan gegraben. Man kann sich gut vorstellen, dass ein solcher Kanal, der ja ruhiges, fast stehendes Wasser aufweist, kein ernstliches Hindernis für eine Art wie den Kaisersalmler darstellt. Und so haben sich die ursprünglich isolierten Populationen des Atrato und des San Juan durch den Einfluss des Menschen wohl wieder vermischt. Es kann als sicher gelten, dass die bislang wissenschaftlich beschriebenen Kaisersalmler sehr eng miteinander verwandt sind. Im Aquarium bestehen keine Kreuzungsbarrieren zwischen N. palmeri und N. lacortei. Wer das Glück hat, Wildfänge zu ergattern, sollte solche Stämme unbedingt reinblütig weiterzüchten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es noch unbekannte Nematobrycon- Populationen im Einzug der zahlreichen Flüsse im Südwesten Kolumbiens gibt.

Überraschung!

Aber auch außerhalb Kolumbiens gibt es zumindest eine Salmlerart, die zu den Kaisersalmlern zu rechnen ist. Das wissenschaftlich noch unbeschriebene Tier stammt aus Brasilien (leider sind keine genaueren Angaben verfügbar). Die Fettflosse fehlt, wie bei Nematobrycon, aber die mittlere Verlängerung der Schwanzflosse ist nicht vorhanden. Die Schwanzflosse ähnelt eher Inpaichthys, dem Königssalmler, der sich von Nematobrycon durch zwei Merkmale unterscheidet: die Schwanzflosse ohne mittlere Verlängerung und den Besitz einer Fettflosse.

Im Aquarium

Die Pflege von Nematobrycon-Arten ist leicht und gelingt auch Einsteigern. Die Tiere lieben reich strukturierte Aquarien mit vielen Pflanzen. Der Bodengrund sollte dunkel sein, dann erstrahlen die Farben der Fische am leuchtendsten. Untereinander sind Kaisersalmler etwas territorial. Sie schwimmen zwar ganz gerne mal im losen Trupp, aber gerade Männchen verteidigen auch kleine Laichreviere. Man pflegt diese Fische darum am besten im Trupp ab 10 Exemplaren in Aquarien ab etwa 50 bis 60 cm Länge. Zur Zucht genügen auch schon ganz kleine Becken von wenigen Litern Inhalt. Wenn man die Tiere regelmäßig ablaichen lässt, kann die Nachzucht sehr effektiv sein und leicht über 150 Junge pro Paar und Laichgang bringen. Wenn die Fische nicht regelmäßig ablaichen, sind viele Eier nicht entwicklungsfähig. Gegenüber anderen Arten sind Kaisersalmler friedlich. Härte und pH-Wert sind – außer zur Zucht – unwesentlich. Jegliches übliche Zierfischfutter wird gerne angenommen. Alles in allem sind Kaisersalmler nicht nur schöne, sondern auch sehr interessante Fische. Der Einsteiger wird sie sicher zunächst hauptsächlich des gefälligen Äußeren wegen anschaffen, aber auch der fortgeschrittene Aquarianer kann viele interessante Studien an ihnen vornehmen.