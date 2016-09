Prachtbarsche: die Gattung Pelvicachromis

Zu den beliebtesten Buntbarschen überhaupt gehören die Vertreter der Gattung Pelvicachromis. Das merkt man schon daran, dass es einigermaßen gebräuchliche deutsche Namen für mehrere ihrer Arten gibt, wie Königs-, Smaragd- und Purpur-Prachtbarsche. Alle Arten sind Zwergcichliden, werden also nur ganz selten und ausnahmsweise größer als 10 cm. Die Geschlechter sind bei allen Arten sehr unterschiedlich gefärbt, was mit der besonderen Art und Weise der Brutpflege zusammenhängt: Pelvicachromis sind Höhlenbrüter, Männchen und Weibchen bilden dauerhafte Paare. Das Weibchen betreut den Laich und die frisch geschlüpften Jungfische, während das Männchen das weitere Brutrevier verteidigt. Die freischwimmenden Jungfische werden von beiden Elternteilen gemeinsam geführt. Die Weibchen sind erheblich kleiner und bunter als die Männchen. Die Weibchen sind auch der aktivere Part bei der Balz.

In der Natur leben Pelvicachromis in Waldbächen mit sandigem Grund. Daher sollte man sie auch nicht in zu kleinen Aquarien pflegen. Die Fische brauchen zwar nicht unbedingt viel Schwimmraum und sind auch vergleichsweise friedlich (für Cichlidenverhältnisse jedenfalls), aber sie sind sehr empfindich gegenüber einer höheren Keimzahl im Wasser. Sie erkranken dann früher oder später an Glotzaugen, Bauchwassersucht oder Schuppensträube. Das sind zwar nur Symptome, keine Krankeiten; der Auslöser ist in sehr vielen Fällen Fischtuberkulose, gegen die diese Waldbachfische besonders empfindlich sein können.

Mit der Tuberkulose bei Fischen ist das so eine Sache. Sehr viele Fische sind Träger, erkranken aber nicht daran. Das ist in der Natur übrigens nicht anders. Nur wenn zusätzliche Schwächefaktoren hinzukommen, dezimiert die Tuberkulose die Bestände. Nur die kräftigsten überleben, genau wie in der Natur. Fischtuberkulose ist nicht heilbar. Man braucht auch meistens nichts dagegen zu unternehmen, allerdings muss man gestorbene Fische unbedingt sofort aus dem Aquarium entfernen. Vorbeugen kann man aber schon: Gute Wasserpflege, vor allem regelmäßiger und großzügiger Teilwasserwechsel sind wichtig. Sekundäre Pflanzenstoffe aus Laub, Erlenzäpfchen und Torf stärken die Immunabwehr der Fische. Die Wassertemperatur sollte nicht zu hoch sein und im Jahresverlauf etwas schwanken. Ideal sind 22-28°C. Die Härte und der pH-Wert an sich sind nicht sehr wichtig, jedoch ist härteres Wasser mit höherem pH-Wert in biologischer Hinsicht immer produktiver als weiches Wasser mit einem pH-Wert im sauren Bereich. Produktiv bedeutet: lebensfreundlicher, es wachsen also auch mehr Bakterien darin. Daher gibt es weniger Krankheits-Probleme, besonders bei Wildfängen, wenn man sie in weichem, leicht sauren Wasser hält. Man achte auf stets frisches Futter: Futterdosen sollten binnen 6 Wochen nach Anbruch aufgebraucht sein, Fischfutter immer kühl, dunkel und absolut trocken lagern.

Abschließend zur Fischtuberkulose ist noch zu sagen, dass sie durch offene Wunden auch den Menschen infizieren kann. Früher gab es die Krankheit häufig auch in Schwimmbädern, daher nannte man sie „Schwimmbad-Granulom“. Gewöhnlich äußert sich die Krankheit durch nässende, nicht heilen wollende Wunden an Händen und Armen. Wer so etwas bemerkt, sollte unbedingt einen Arzt aufsuchen und explizit darauf hinweisen, dass man Aquarianer ist. Passende Antibiotika und Sauna-Besuche – Fischtuberkulose-Erreger ertragen keine Temperaturen über 35°C – heilen die Erkrankung beim Menschen. Die größte Gefahr geht davon aus, dass die Krankheit oft nicht erkannt wird, da die Symptome sehr unspezifisch sind und sich von Pilzerkrankungen, Insektenstichen, Wundinfektionen etc. nicht unterscheiden.

Genug davon: man sollte also Pelvicachromis in nicht zu kleinen Aquarien (günstig: Becken ab 80 x 40 x 40 cm – 120 x 60 x 60 cm) mit guter Filterung und Sandboden pflegen. Das Wasser ist im Idealfall weich (3-10° dH) und leicht sauer (pH 6 – 6,5). Man fügt totes Laub (Buche, Eiche, Seemandelbaum), Erlenzäpfchen und Torf hinzu. Eine gute Strukturierung mit Wurzeln und Pflanzen ermöglicht es den Tieren, Reviere zu bilden. Es ist günstig zwei Paare im Aquarium zu pflegen. Für jedes Paar gibt man am jeweils entgegengesetzten Ende des Aquariums eine Bruthöhle ins Becken. Der Klassiker: eine leere Kokosnuss. Dazu halbiert man die Kokosnuss und entfernt restlos das Fruchtfleisch. Dann bohrt man ein Loch (Durchmesser 3-4 cm) in die eine Hälfte der Schale. Die andere Hälfte der Schale füllt man mit feinem, gut gewaschenen Sand. Nun fügt man beide Hälften zusammen (Gummiringe, Nylonschnur etc.) und platziert die Nuss so im Aquarium, dass das Loch in einem Winkel zwischen 90 und 120° zum Bodenhorizont ausgerichtet ist. Es gehört zum instinktiven Brutverhalten des Weibchens, dass es Sand aus der Bruthöhle baggern muss. Fehlt der Sand in der Höhle, kann die Instinktkette nicht störungsfrei ablaufen, es kommt zu Verhaltensstörungen. Darum muss man zwischen den Bruten auch immer wieder Sand in die Höhle einfüllen.

Die Ernährung von Pelvicachromis ist einfach: sie fressen jedes Fischfutter. Aber vor zu fettem Futter (Wurmfutter) sei ebenso gewarnt, wie vor nicht einwandfreiem Frostfutter. Sehr viel Wurmfutter führt zur Verfettung und damit leicht zu Tuberkulose und wenn Frostfutter angegammelt ist, überschwemmt es das Aquarium mit Bakterien, was wiederum das Immunsystem der Fische angreift und der Tuberkulose den Weg ebnet. Grundsätzlich sind feine Futterpartikel, die sich die Fische aus dem Sand kauen, optimal. Viele kleine Fütterungen über den Tag verteilt sind günstiger als eine große; aber Berufstätige seien getröstet: eine Fütterung morgens und eine abends tun es auch. Man füttere niemals mehr, als binnen weniger Minuten aufgefressen wird. Nur bei Lebendfutter kann man eine Ausnahme machen, das darf auch über Stunden hinweg zur Verfügung stehen.

Pflanzen und fischige Mitbewohner lassen Pelvicachromis gewöhnlich unbeachtet, es sind friedliche Tiere. Allerding verscheuchen sie vehement jeden Störenfried aus dem Brutrevier. Die Aufzucht der Jungen mit lebenden Artemia-Nauplien und fein geriebenem Trockenfutter gelingt gewöhnlich problemlos. Möglichst häufiger Teilwasserwechsel fördert das Wachstum und steigert die Vitalität der Jungtiere. Oft wird geklagt, dass die Nachzuchten nicht so bunt seien wie die Wildfänge. Das liegt am Futter. Hochwertiges Frostfutter mit vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren und dem natürlichen Farbstoff Astaxanthin löst das Problem.

Es gibt 8 Arten Pelvicachromis mit zahlreichen Farbvarianten, weitere Arten, die bisher in Pelvicachromis standen, wurden aktuell in die neu aufgestellte Gattung Wallaceochromis überführt; wir stellen alle Prachtbarsche im in Kürze erscheinenden News-Bookazine von Aqualog genauer vor.