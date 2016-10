Ja ist denn schon Weihnachten? Das große JBL XMAS-Gewinnspiel 2016

Ab sofort startet das große JBL Weihnachts-Gewinnspiel mit vielen tollen Preisen – der Versand erfolgt natürlich pünktlich zum Weihnachtsfest! Teilnahmeformular siehe unten (Teilnahmeschluss ist der 12.12.2016).

Diese Preise erwarten euch:

Platz 1 – JBL ProFlora u504

• CO2 – Düngeanlage für die optimale Versorgung von schnell und langsam wachsenden Pflanzen in Süßwasser-Aquarien von 20 bis 400 l

• Professionelle Pflanzenpflege: Präzise Dosierung durch Druckminderer. Gleichmäßige Ausströmung, effektive Verteilung durch Keramik-Diffusor. Kontrolle: Blasenzähler mit Rücklaufsicherung und CO2-/pH-Test

• Durch Aufschrauben des Adapters (JBL Adapt u-m, nicht enthalten) kann auf Mehrwegflaschen umgerüstet werden

• Einweg-Vorratsflasche TÜV-geprüft. Kein Abrutschen des Schlauches durch Schlauchverschraubungen, Rückschlagventil verhindert Wassereindringen in Flasche

• Lieferumfang: 500 g Einweg CO2-Flasche, Druckminderer, 3 m Schlauch, Blasenzähler mit Rückschlagventil, Keramikdiffusor, Dauertest mit Reagenzien, Inbusschlüssel für Wechsel auf Mehrwegsystem, 2x Pflanzendünger 100 ml, 1x Tagesdünger 10 ml

Mehr Informationen unter: JBL ProFlora u504

Platz 2 – JBL CristalProfi e 901 greenline

• Außenfilter für sauberes und gesundes Aquarienwasser: Geschlossenes Wasserkreislaufsystem für Aquarien von 90 – 300 Litern (80 – 120 cm)

• Komplett ausgestattet und anschlussfertig: Eingebaute Schnellstart-Einrichtung, Filterstart ohne Wasseransaugen. Einfacher Zusammenbau

• Extreme Laufruhe bei 900 l/h Pumpenleistung. Patentiertes Vorfiltersystem: hohe/ biologische Filterleistung mit 7,6 l Volumen, Wasserstopp, Schlauchanschlüsse um 360° drehbar, leicht wechselbare Filtermassen

• TÜV geprüft, Sicher und Energieeffizient: Weniger Stromverbrauch als bei vergleichbaren Vorgängermodellen – gleichbleibende Leistungsstärke

• Lieferumfang: Außenfilteranlage für Aquarien, JBL CristalProfi e901 greenline, inkl. Schläuchen, 12/16 Rohren, Ansaugkorb, Winkel, Saughaltern, Filtermassen (Biofilterkugeln und Biofilterschaum), Maße (l/h/b): 180 x 210 x 405 mm

Mehr Informationen unter: JBL CristalProfi e 901 greenline

Platz 3 – JBL TestLab ProScape



• Einfache und sichere Kontrolle der Wasserwerte von Aquarien. Bestimmung von: pH-Werte, Karbonathärte, CO2-direct, Eisen, Magnesium Süßwasser, Kalium, Phosphat, Silikat und Nitrat

• Reagenzien zu Wasserproben zugeben, mit Farbkarte vergleichen, Werte ablesen und auf Protokollblatt nachsehen ob und welche Handlungen empfohlen werden

• Labor-Komparatorsystem zum Ausgleich von Wassereigenfärbung, Analyseprotokoll, Anleitung zur Problemlösung, CO2-Tabelle

• Kindersichere Reagenzflaschen, wasserfester Kunststoffkoffer, nachfüllbares Set

• Lieferumfang: 1 Testkoffer für bepflanzte Aquarien. Inkl. 9 Reagenzien, 6 Glasküvetten, 2 Spritzen, 3 Dosierlöffel, Thermometer, Komperatorblock, 2 Kunststoffküvetten, Farbkarten, Kugelschreiber, Protokollblätter, Bedienungsanleitung

Mehr Informationen unter: JBL TestLab ProScape

Platz 4-10 – JBL ProScan



• Wasseranalyse und -diagnose per Smartphone: Einfache und sichere Kontrolle der Wasserwerte von Süßwasser-Aquarien. Bestimmung von: Gesamthärte, Karbonathärte, pH-Wert, Nitrit, Nitrat, Chlor und CO2-Errechnung

• Die neue Generation der Wasseranlayse: Kostenlose ProScan-App herunterladen, Teststreifen ins Aquariumwasser tauchen, zur Analyse auf die Farbkarte legen, Farbkarte wird abgescannt, Werte werden ermittelt

• Schnelle Diagnose – genaue Ergebnisse: Testwerte werden als Zahlenwerte angezeigt und zusätzlich ausgewertet (Gut, Mittel, Schlecht). Zusätzliche Optimierungsanzeige für Süßwasser-Aquarien und Teich

• Kompatibel mit iPhone und iPad: Erfordert iOS 5.0 oder neuer, Android-Version 4.0 oder höher und eine Kamera mit Auto-Fokus.

• Lieferumfang: 1 Packung ProScan. Inhalt: 24 Wasseranalysestreifen, 1 ProScan Farbkarte, 1 ProScan App zum kostenlosen Herunterladen

Mehr Informationen unter: JBL ProScan

Hiermit bestätige ich, dass ich die untenstehenden Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert habe

Teilnahmebedingungen

Eine Teilnahme ist nur aus Deutschland und Österreich sowie ab einem Alter von 18 Jahren möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Gewinne verstehen sich ohne Deko. Die Teilnahme findet ausschließlich über www.aqualog.de statt.

Teilnahmeschluss ist der 12.12.2016.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und erhalten ihren Gewinn per Paketdienst.

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Aqualog animalbook GmbH. Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los unter Gewährleistung des Zufallsprinzips.

Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen.

Die bei diesem Gewinnspiel von Ihnen gemachten Angaben können von der Firma Aqualog animalbook GmbH zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte

gespeichert und genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Die Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit durch eine E-mail an gewinnspiel@aqualog.de widerrufen.