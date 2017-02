Die Rotkopf- oder Rotmaulsalmler sind ein wunderschöner Blick­fang für jedes Aquarium mit fried­lichen Fischen. Ein Schwarm dieser Tiere, rund 15–20 Exemplare sollten es möglichst immer sein, be­geistert jeden Betrachter. Die Pflege ist nicht schwer und so schwim­men Rotkopfsalmler in sehr vielen Aquarien. Nur die rich­tige Benennung der Arten, die ist nicht ganz einfach. Drei Arten kennen wir, die in der Aquarienliteratur immer wieder verwechselt wurden: Hemigrammus rhodostomus, H. bleheri und Petitella georgiae.

Die Arten wurden in der Literatur so oft ver­wechselt, dass man wirklich verwirrt werden kann. Tat­sächlich ist es relativ einfach: Bei den im Handel befindlichen Fischen handelt es sich fast immer um Hemi­grammus bleheri.

Geschichte der Rotkopfsalmler

Schon vor längerer Zeit, nämlich 1924 beschrieb E. Ahl den Rotmaulsalmler als Hemigrammus rhodostomus. Der Fund­ort lag nahe Belem in Brasilien. Und so, nämlich als Hemigrammus rhodostomus, wurde in der Folge jeder Rotmaul- oder Rot­­kopf­salmler in der Aquaristik bezeich­net. Sicher merkte man, daß die Fische je nach Fundort etwas anders aus­sahen, hielt das jedoch für eine inner­art­liche Varianz.

1964 beschrieben der Salm­­ler­­spezialist J. Gery mit H. Boutiere eine dem schon bekannten Rot­maul­salm­ler sehr ähnliche Art als Petitella georgiae. Die Un­ter­schiede in der Fär­bung der beiden Arten sind un­wesent­lich, der Grund für die art­liche Trennung lag in Unter­schieden der Be­zah­nung begründet. Diese neue Art stammt haupt­sächlich aus dem Oberlauf des Amazonas in Peru. Sie fand keine son­­der­lich weite Ver­breitung, weil sie eher etwas farbloser ist als der Rot­maul­salmler, den man schon kannte.

Die schönsten Rotmaulsalmler kamen und kommen aber aus dem Rio Negro. Sie haben eine herrliche, weit über die Kie­men­­deckel hinausgehende rote Kopf­­­fär­bung. Begehrte Fische brau­chen eine eige­­­ne Handelsbezeichnung und so wur­de kurzerhand der neue Name Petitella georgiae für diesen Salmler ver­wen­det, ohne die Richtigkeit dieses Unter­fan­gens zu überprüfen.

1986 be­schrieb J. Gery zusammen mit V. Mahnert diesen rötesten aller Rotkopf­salmler als Hemigrammus bleheri und das Chaos war per­fekt, weil so ziemlich jede der drei Arten in der Literatur schon einmal unter einem falschen Namen abgebildet worden war.

Schreck macht blaß

Leider sind frischimportierte Tiere wirklich schwer zu bestimmen, weil sie sich nur dann voll ausfärben, wenn sie sich richtig eingewöhnt haben. Doch erkennt man H. bleheri immer gut daran, dass er im Gegensatz zu den beiden anderen Arten kein schwar­zes Längsband auf dem Schwanzstiel besitzt. Petitella georgiae und H. rhodostomus haben ein solches Längsband und sind optisch kaum auseinanderzuhalten, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Bei ein­ge­­wöhnten Tieren schaut man am besten auf das Endes des Schwanzstiels. Dort hat Petitella nur einen Fleck oben vor der Schwanz­flosse, H. rhodostomus hat oben und unten einen Fleck.

Ausblick

In der Pflege unterscheiden sich die drei Arten nicht. Es ist auch kaum an­­zu­neh­men, daß die Praxis des Han­dels, alle Rot­kopf­salmler mit reichlich rot als Petitella georgiae und alle Blassen als Hemigrammus rhodo­sto­mus zu be­zeich­nen, geän­dert wer­den wird. Doch für Aquarianer, die züchten möch­ten, ist es gut, die Unter­schiede zu kennen: Denn es deutet alles darauf hin, daß sich die drei Arten nicht kreuzen lassen. Wenn Ihre Tiere im Zuchtbecken mit­ein­an­der nicht „zu Potte kommen“ (der Zucht­­ansatz erfolgt am besten im Schwarm, Männchen in der Überzahl), liegt es vielleicht daran, daß sie ver­schie­de­nen Arten angehören.

