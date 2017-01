Da erleben Blaualgen ihr blaues Wunder!

Blaualgen sind eine Landplage. Es handelt sich eigentlich nicht um Algen, sondern um Bakterien (Cyanobakterien), die allerdings genau wie Algen, Photosynthese betreiben können. Blaualgen sind die Überlebenskünstler schlechthin und können noch an Orten gedeihen, an denen alles andere Leben scheitert. Hat man Blaualgen im Aquarium, können sie die Freude am Hobby richtig verderben. Es bilden sich blaugrüne, schleimige Überzüge, die alles unter sich ersticken.

So richtig gut hilft kaum etwas gegen Blaualgen, sämtliche erfolgreichen Maßnahmen haben auch Nebenwirkungen. Da helfen auch keine klugen Sprüche wie „Man muss die Ursachen bekämpfen, nicht die Wirkungen“, „Blaualgen zeigen ein gestörtes Redoxpotential an“, „Blaualgen sind Dreckanzeiger“ etc. pp. usw. Denn das stimmt zwar alles im Grunde genommen, hilft aber im konkreten Fall schlicht nicht weiter. Denn wenn Blaualgen erst einmal da sind, lassen sie sich kaum wieder vertreiben. Ich habe schon so manchen alten Hasen erlebt, der jahrzehntelang predigte, ihm könne es niemals passieren, dass Blaualgen auftreten, bis es dann doch irgendwann geschah. Dann sah man jemanden sehr, sehr demütig werden.

Aber was tut man nun, wenn es einen erwischt hat? Es gibt Mittel im Handel. Manchmal helfen sie, manchmal nicht. Antibiotika wirken oft, aber wer will dieses Zeug schon im Aquarium haben? Dann lieber Blaualgen! Und außerdem: Antibiotika wirken auch gegen erwünschte Bakterien im Aquarium und in den Fischen. Zeitweiliges Abdunkeln soll helfen. Tut es auch manchmal, aber die Pflanzen sterben bei der Methode sehr viel zuverlässiger ab. Und manchmal hilft auch Abdunkeln nur kurz. Das ist überhaupt das Vertrackte an Blaualgen, sie kommen so schnell wieder! Brottrunk soll helfen (gibt es beim Bäcker). Ich habe es nie probiert, das hat mir zuviel von Voodoo und da der Wirkungsmechanismus nicht bekannt ist, weiß man auch nichts über Nebenwirkungen. Was wirklich hilft, ist konsequentes stören, also täglich abwischen, aufrühren, absaugen. Blaualgen sind störanfällig, das können sie nicht leiden. Aber für diese Methode braucht man Ausdauer, Geduld, Konsequenz und viel Zeit.

Es gibt keine Fische, die Blaualgen fressen. Manchmal gehen hungrige Argusfische dran, aber so richtig mögen tun sie die Blaualgen auch nicht und geben fast immer auf, bevor ein spürbarer Erfolg eingetreten ist.

Nach meiner Erfahrung ist die einzige, wirklich wirksame und dauerhaften Erfolg versprechende Methode gegen Blaualgen – abgesehen von Neueinrichtung nach vorheriger gründlicher Desinfektion des Beckens und aller Einrichtungsgegenstände – der Einsatz von Posthornschnecken. In meinen Becken sind diese netten Tierchen durch die Art Planorbella duryi vertreten. Sie sehen im Wesentlichen wie eine verkleinerte Ausgabe der heimischen Planorbarius corneus aus, die sich grundsätzlich wohl auch eignet, aber erheblich empfindlicher ist. Wegen der geringen Größe von Planorbella duryi, die man auch als Kalifornische Posthornschnecke bezeichnet, denn dort hat sie ihre Urheimat, braucht man einige Tiere, um eine Blaualgenbefall wirksam zu begegnen: zwei Exemplare pro Liter sollten es schon sein. Aber dann räumen die Tiere auch richtig auf!

So mancher wird nun denken: ok, dann bin ich vielleicht die Blaualgen los, habe aber dafür eine Schneckenplage – auch nicht besser!? Dazu mehr nächste Woche in Franky Friday…

Lesestoff über Schnecken gibt es hier: https://www.animalbook.de/navi.php?qs=schnecken

Frank Schäfer