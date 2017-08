Söll Organix Sommer-Gewinnspiel bei Aqualog

Willkommen zu einem neuen Aqualog Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit unserem P artner Söll!

Gewinnen Sie 1 von 10 Sets bestehend aus 3 verschiedenen Sorten Söll Organix Hauptfutterflocken…

Das Wichtigste an Söll Organix sind seine Zutaten. Im Gegensatz zu herkömmlichem Futter enthält es weder Fischmehl oder Lockstoffe noch Öl- und Gemüsezusätze, sondern frische Produkte aus reinen Gewässern Alaskas.

Die Eiweißquelle in Organix stammt aus fangfrischem Alaskawildlachs sowie aus weiteren Meeresfrüchten wie Hering, Shrimps, Kabeljau und Heilbutt. Auch eine besondere Braunalgenart, der Kelp, ist in Organix enthalten. Diese Zutaten fangen die Fischer entlang der ursprünglich zerklüfteten, naturbelassenen Meeresküste.

Frische und natürliche Fette, wie sie in Organix vorkommen, dienen der Appetitanregung. Deshalb benötigt unser Fischfutter auch keine künstlichen Lockstoffe, um Ihren Fisch zur Nahrungsaufnahme „zu verführen“.

Organix Super Color Flakes – Für Farben in schönster Pracht

Organix Super Colour Flakes sind die idealen Hauptfutterflocken für alle Süß- und Meerwasserzierfische zur Entfaltung der Farbenpracht.

Organix Super Colour Flakes enthalten frische Meeresprodukte und damit Farben aus der Natur. Fischhaut, speziell vom Lachs, enthält gelbe, blaue, rote und silberfarbene Pigmente. Diese natürlichen Pigmentbildner und Carotinoide regen bei tropischen Fischen in höchstem Maße die Farbentwicklung an. Dank der in den USA patentierten schonenden Verarbeitung der frischen Rohware bleiben diese Farbbausteine in Organix erhalten und kommen Ihren Fischen direkt zugute – für die schönsten Farben Ihrer Fische!

Organix Super Colour Flakes stellen ein hervorragendes Futter für alle omnivoren und herbivoren Zierfische dar. Das Futter ist dank des optimalen Protein-Fett-Verhältnisses optimal verdaulich und sorgt für weniger Ammoniak- und Nitritbelastung im Aquarium.

https://soell-organix.de/de/aquarium-futter/farbfutter/organix-super-colour-flakes.html

Organix Super Kelp Flakes – Für die Extraportion Nährstoffe Organix Super Kelp Flakes enthalten extraviel Kelp und sorgen für eine gesunde Ernährung aller vorwiegend herbivoren (pflanzenfressenden) Zierfische im Süß- und Meerwasser. Aufwuchsfressende afrikanische Cichliden und lebendgebärende Zahnkarpfen lieben dieses Futter besonders.

Kelp enthält als natürliche Algenkost eine Reihe von wertvollen Spurenelementen, die wichtig für die Verdauung sind und jegliche Stoffwechselfunktionen der Fische unterstützen. Das optimale Vitaminverhältnis in den Organix Super Kelp Flakes macht die Aquarienbewohner widerstandsfähiger gegenüber wechselnden Umweltbedingungen.

Mit Organix Super Kelp Flakes werden Nährstoff- und Vitaminengpässe durch ein rein pflanzliches Futter bei herbivoren Tieren vermieden. Die arktischen Shrimps in Organix liefern natürliche Proteine und Aminosäuren zu. Das optimale Protein-Fett-Verhältnis erhöht die Verdaulichkeit und verbessert das Wachstum der Fische – bei weniger Ammoniak- und Nitritbelastung!

Organix Super Kelp Flakes schwimmen lange an der Wasseroberfläche und können von den Fischen gut aufgenommen werden.

https://soell-organix.de/de/aquarium-futter/kelp-gruenfutter/organix-super-kelp-flakes.html

Organix Powerflakes – Die vollwertige Energieversorgung

Organix Power Flak es sind das ideale Hauptfutter für alle Süß- und Meerwasserfische mit hohem Energiebedarf.

Weil sich das Futter durch einen niedrigen Aschegehalt auszeichnet, ist es sehr gut verdaulich. Somit wird der Fischorganismus kaum belastet. Der optimale Protein- und Fettgehalt steigert die Widerstandskraft, Paarungs- und Laichbereitschaft von Zierfischen.

Organix Power Flakes sind ideal zur vollwertigen Ernährung von Diskusfischen, zur Aufzucht von Fischbrut und zur Fütterung von empfindlichen südamerikanischen Zwergbuntbarschen. Durch die in den USA patentierte schonende Verarbeitung der frischen Zutaten enthält das Futter einen hohen Anteil an essenziellen Omega-3- & Omega-6-Fettsäuren.

Organix Power Flakes zeichnen sich durch ein perfekt abgestimmtes Vitaminverhältnis aus. Weil im schonenden Herstellungsverfahren roher, frischer Fisch verarbeitet wird, werden die Vitamine aufgrund der einsetzenden Quellung der Proteine fest in das Produkt eingeschlossen. So gelangen sie auf direktem Wege in den Fisch und landen nicht im Wasser!

https://soell-organix.de/de/aquarium-futter/hauptfutter/organix-power-flakes.html

GEWINNSPIEL

Für eine gesunde Ernährung Ihrer Fische, verlost Aqualog 10 Sets Hauptfutterflocken der Marke Söll bestehend aus je

1 x Organix Super Color Flakes 130 ml

1 x Organix Super Kelp Flakes 130 ml

1 x Organix Power Flakes 130 ml

Jetzt teilnehmen!

