Wie hält man Guppy, Platy & Co. richtig?

Obwohl in der aquaristischen Fachliteratur über lebendgebärende Zahnkarpfen kein Wort daru?ber zu lesen ist, kursiert im Internet und sogar auf Vorbereitungsschulungen fu?r die Erlaubnis zum Handel mit Tieren die abstruse Empfehlung lebendgebärende Zahnkarpfen am besten immer im Verhältnis ein Männchen zu drei Weibchen zu verkaufen.

Dies wird vor allem mit dem permanenten Werben und Balzen der Männchen begründet. Durch einen Weibchen-Überschuss soll sich dieser Druck gleichmäßig verteilen und somit den negativen Stress für das einzelne Weibchen vermindern.

Was sagt die Wissenschaft dazu?

Man hat in der Vergangenheit in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten gefunden, dass genau das Gegenteil der Fall ist und ein Überschuss an Männchen für die Weibchen viel schonender ist. Diese Studien wurden in den 1940er und 1950er Jahren durchgeführt. Ziel der Arbeiten war es, die wissenschaftlichen Voraussetzungen für die optimale Laborhaltung von Platys und Schwertträgern zu finden. Denn man hatte herausgefunden, dass bestimmte Kreuzungen zwischen Platy und Schwertträger zu Krebserkrankungen bei den Nachkommen führten. Das war eine revolutionäre Entdeckung, die die Krebsforschung nach vorn katapultierte. Der an diesen Modellorganismen gewonnenen Erkenntnissen verdanken Millionen von an Krebs erkrankten Menschen ihr Leben.

Man fand, dass bei Platys die aggressiven Interaktionen zwischen Männchen und Weibchen vergleichbar waren, also: Weibchen beißen einander genau so oft wie Männchen und zwar unabhängig davon, ob sie in reinen Männchen- oder reinen Weibchengruppen oder in geschlechtlich gemischten Gruppen gepflegt werden. Bei der Kreuzung von Platys und Schwertträgern werden übrigens Verhaltenseigenschaften artrein vererbt. Das bedeutet, dass auch Schwertträger, die ihre Färbung einer Platyeinkreuzung verdanken, das typische, artspezifische Schwertträger-Verhalten zeigen und diesbezüglich nicht von reinrassigen Schwertträgern zu unterscheiden sind. Das gleiche gilt für Platys: sie haben immer das artspezifische Platy-Verhalten, auch wenn sie unter ihren Vorfahren Schwertträger-Einkreuzungen haben.

Was passiert bei Männchenüberschuss?

Männchenüberschuss ist gesund!

Wenn man etwas darüber nachdenkt, warum ein Männchenüberschuss für die Weibchen schonender ist, kann man es auch ganz einfach selbst nachvollziehen, ohne eine dieser trockenen Studien gelesen zu haben oder gar selbst Biologe zu sein. Hält man mehrere Männchen in einem Aquarium, versucht jedes Männchen durch Rivalisieren mit anderen Männchen die Aufmerksamkeit der Weibchen auf sich zu ziehen und einen Harem um sich zu scharen. Die meiste Zeit sind die Männchen untereinander beschäftigt und haben nicht viele Gelegenheiten ein Weibchen zu umwerben. Kaum fangen sie an vor einem Weibchen zu balzen kommt auch schon der Nachbar angeschossen um ihm die Frau auszuspannen. Da die beiden Männchen nur noch Augen für den Kontrahenten haben, ist das für die bedrängte Dame natürlich die ideale Gelegenheit sich aus dem Staub zu machen, falls sie nicht wirklich paarungsbereit ist. So können sich die besten Gene durchsetzen. Die schwächeren Männchen werden hingegen kaum einmal dazu kommen sich fortzupflanzen. Die Weibchen werden kräftige und vitale Jungfische gebären.



Die immer im Zoofachhandel vorhandenen Arten der Lebendgebärenden verteilen sich auf mehrere Arten, die man kennen sollte. Denn jede Art hat ihr spezifisches Verhalten und auch das muss bei der Anzahl der Männchen und Weibchen berücksichtigt werden. Guppys Alle Guppys im Aquarium gehören den Arten Poecilia reticulata und P. wingei sowie deren Hybriden an. Für alle Guppys gilt uneingeschränkt das zuvor gesagte: Männchenüberschuss hat sehr günstige Auswirkungen auf den Stamm.

Platys

Die im Aquarium gepflegten Platys gehören zwei Arten an: Xiphophorus maculatus und X. variatus. Untereinander werden sie nicht gekreuzt und zumindest bezüglich des Verhaltens sind beide Arten reinerbig. Auch für die beiden Platy-Arten gilt uneingeschränkt die Empfehlung: paarig oder mit Männchenüberschuss pflegen.



Schwertträger

Platys und Schwertträger gehören zur gleichen Gattung, Xiphophorus, die insgesamt 28 Arten umfasst. Als ”Schwertträger” im Handel ist aber nur Xiphophorus hellerii, die anderen Arten werden so selten gepflegt, dass sie als Raritäten gelten. Schwertträger-Männchen sind im Gegensatz zu den Guppys und Platys untereinander sehr ruppig. Dominante Männchen können unterlegene Tiere so unterdrükken, dass diese an den Folgen sterben. Darum sollte man in Aquarien bis 60 cm Länge (Standardmaße) nur ein Männchen pflegen, das man aber durchaus mit mehreren Weibchen kombinieren kann. Vermutlich hat sich aus dieser Erfahrung heraus die falsche Allgemeinempfehlung, Lebendgebärende 1:3 zu pflegen, gebildet. In ausreichend großen Aquarien, die die Pflege von 10-15 Tieren erlauben, gilt aber auch für den Schwertträger, dass fünf oder mehr Männchen gemeinsam gepflegt werden sollten. Weniger als fünf Männchen sollten es aber nie sein, denn sonst mobbt das dominante Tier auch in sehr großen Aquarien zu stark seine Geschlechtsgenossen.

Mollies

Mollies gehen im Wesentlichen auf drei Stammarten zurück: den Spitzmaulkärpfling Poecilia sphenops, den Breitflossenkärpfling P. latipinna und den Segelkärpfling P. Velifera. Während der Spitzmaulkärpfling wie Guppy und Platy zu pflegen ist, sollte man Breitflossen- und Segelkärpfling wie Schwertträger pflegen. Man kann die drei Arten an der Form der aufgerichteten Rückenflosse der Männchen unterscheiden, also dann, wenn die Männchen untereinander imponieren.



Der Tierschutz

Die Argumentation, die Weibchen würden bei Männchenüberschuss durch die stets paarungsbereiten Männchen zu stark belästigt, ist vermenschlichend und aus wissenschaftlicher Sicht falsch. Somit ist sie auch ohne Tierschutz- Relevanz. Da bei Lebendgebärenden Zahnkarpfen Männchen und Weibchen in etwa im Verhältnis 1:1 auf die Welt kommen und alle im Handel befindlichen Tiere ausschließlich Nachzuchtexemplare sind, ist aus Tierschutzsicht der paarige Verkauf als optimal anzusehen, denn wohin sonst mit den überzähligen Exemplaren? Die Konsequenz aus allem muss also sein: Kaufen Sie Platys, Schwertträger, Mollys und Guppys paarig oder mit Männchenüberschuss.