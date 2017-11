JBL CristalProfi Filter-Gewinnspiel bei Aqualog

Willkommen zu einem neuen Aqualog Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner JBL!

Zum Jahresende starten wir das große JBL Filter Gewinnspiel; die Preise im Wert von insgesamt über 500 € werden pünktlich zum Weihnachtsfest versendet!



Gewinne 1 von 5 JBL CristalProfi Filtern:

1. Preis: JBL CristalProfi e 1502

(der Gewinner darf sich gerne einen “kleineren” Filter aussuchen, falls der 1502 zu groß ist)

Außenfilter für Aquarien von 200 – 700 Litern. Geschlossenes Wasserkreislaufsystem. Extreme Laufruhe bei 1400 l/h Pumpenleistung. Patentiertes Vorfiltersystem mit 100 % mehr Fläche als beim Model 1501. Hohe biologische Filterleistung mit 12 l Volumen, Wasserstopp, Schlauchanschlüsse um 360° drehbar, leicht wechselbare Filtermassen. >>Mehr Informationen<<

2. Preis: JBL CristalProfi e 902

Außenfilter für Aquarien von 90 – 300 Litern. Geschlossenes Wasserkreislaufsystem. Extreme Laufruhe bei 900 l/h Pumpenleistung. Patentiertes Vorfiltersystem mit 100 % mehr Fläche als beim Model 901, hohe biologische Filterleistung mit 7,6 l Volumen, Wasserstopp, Schlauchanschlüsse um 360° drehbar, leicht wechselbare Filtermassen. >>Mehr Informationen<<

3. Preis: JBL CristalProfi e 702

Außenfilter für Aquarien von 60 – 200 Litern. Geschlossenes Wasserkreislaufsystem. Extreme Laufruhe bei 700 l/h Pumpenleistung. Patentiertes Vorfiltersystem mit 100 % mehr Fläche als beim Model 701. Hohe biologische Filterleistung mit 6,1 l Volumen, Wasserstopp, Schlauchanschlüsse um 360° drehbar, leicht wechselbare Filtermassen. >>Mehr Informationen<<

4. Preis: JBL CristalProfi i 200

Energieeffizienter Innenfilter für Aquarien von 130 – 200 Litern. Komplett anschlussfertig und mit Filtermassen ausgestattet: Verbindung von Breitstrahldüse oder Düsenstrahlstrohr an Filter, Platzierung des Filters im Aquarium, Anschluss des Netzsteckers. Modularer Aufbau: Beliebig erweiterbar, Wasserauslaufrohr 90° drehbar, großes Filtervolumen, Saughalter mit Mechanismus zum Lösen, Entleerung des Filters: Schmutzwasser gelangt nicht ins Aquarium, Einsatz aller Filtermassen möglich. >>Mehr Informationen<<

5. Preis: JBL CristalProfi m

Mattenfilter inkl. Pumpe für Aquarien von 20 – 80 Litern. Einfache Montage: Reinigung der Aquarienscheibe, Andrücken des Filters an gewünschter Stelle, Wasserauslauf auf einer Ebene mit dem Wasserspiegel. Keine Gefahr für Kleinfische und Garnelen: Kein Einsaugen durch feine Schwammoberfläche. Abdeckplatte für Schwamm und Ablaufventil zur Herausnahme – kein Rücklauf von Schmutzwasser. >>Mehr Informationen<<

Teilnahmebedingungen

Eine Teilnahme ist nur aus Deutschland und Österreich sowie ab einem Alter von 18 Jahren möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Gewinne verstehen sich ohne Deko. Die Teilnahme findet ausschließlich über www.aqualog.de statt.

Teilnahmeschluss ist der 10.12.2017.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und erhalten ihren Gewinn per Paketdienst.

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Aqualog animalbook GmbH. Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los unter Gewährleistung des Zufallsprinzips.

Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen.

Die bei diesem Gewinnspiel von Ihnen gemachten Angaben können von der Firma Aqualog animalbook GmbH zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte gespeichert und genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Die Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit widerrufen durch eine E-mail an:

gewinnspiel@aqualog.de