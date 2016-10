Der wissenschaftliche („lateinische“) Name einer Tier- oder Pflanzenart hat zwei Bedeutungen. Erstens soll er die Tier- oder Pflanzenart im wissenschaftlichen System einordnen, also das Tier oder die Pflanze klassifizieren. Und zweitens soll er jede Tier- oder Pflanzenart weltweit universell und unverwechselbar bezeichnen. Manchmal geht es gründlich schief, beide Ansprüche unter einen Hut zu bringen und dann gibt es Namen-Dramen.

Die Linienbarbe ist eigentlich ein ziemlich unverwechselbares Tier. Der bis zu 12 cm lange Fisch hat ein sehr prägnantes Muster aus vier bis fünf horizontal verlaufenden Binden, die sich vom Kopf bis zum Schwanz ziehen. Vier lange Barteln am Maul sind ebenfalls sehr charakteristisch für die Art und unterscheiden sie sicher von ihrem Doppelgänger, der Streifenbarbe (Striuntius lineatus), die ein bartelloses Maul hat.

Das Namen-Drama um die Linienbarbe begann 1853, als Pieter Bleeker sie erstmals wissenschaftlich beschrieb. Ihm lagen Tiere aus Indonesien vor. Bleeker benannte die Art Barbus fasciatus.

Die kleinen Barben Asiens entzogen sich bis vor Kurzem einer sinnvollen Klassifizierung. Es gibt zu viele Arten, sie sind in ihrer Merkmalsausprägung zu variabel. Erst in den letzten paar Jahren konnte man dank DNS-Analysen die engeren Verwandtschaftsverhältnisse mancher Arten einigermaßen befriedigend klären. Zuvor gab es Wissenschaftler, die die Kleinbarben Asiens allesamt mit dem Gattungsnamen Barbus belegten, andere nannten alles Puntius, wieder andere unterteilten sie nach der Anzahl der Barteln und bezeichneten die Arten ohne Barteln als Puntius, die mit zwei Barteln als Capoeta und die mit vier Barteln als Systomus.

Wiederum andere ordneten neu entdeckte Arten weiteren Karpfenfisch-Gattungen zu. Letzteres geschah z.B. 1849. Da beschrieb Thomas Caverhill Jerdon eine Barbe aus Südindien als Cirrhinus fasciatus. Spätere Bearbeiter klassifizierten diesen Fisch, den wir im Hobby gut kennen und als Glühkohlenbarbe bezeichnen, als „kleine Barbe“, die nicht zu Cirrhinus gehören kann (Cirrhinus-Arten werden nicht im Aquarium gepflegt, es sind silberfarbene, bis zu 1 m lange Speisefische); also gehörte die Glühkohlenbarbe zu Barbus, so wie man die Gattung damals verstand. Es darf aber nicht zwei Arten mit dem gleichen Namen „Barbus fasciatus“ geben. In diesen Fällen gilt das Prioritätsrechts; da Jerdons Beschreibung vier Jahre vor Bleekers Beschreibung erschien, galt: Barbus fasciatus darf nur die Art aus Südindien heißen (also die Glühkohlenbarbe), für die indonesische Art (unsere Linienbarbe) musste ein neuer Name her.

Das fiel übrigens erst 1956 auf. Die Linienbarbe, ein sehr hübscher, gut haltbarer Fisch, der zudem ein großes Verbreitungsgebiet hat (es gibt ihn auf vielen indonesischen Inseln und auf der malaiischen Halbinsel) war damals schon längst im Hobby bekannt, die Ersteinfuhr als Aquarienfisch nach Deutschland erfolgte bereits 1935. Eric Godwin Silas, der 1956 die Doppelbenennung enttarnte, benannte die Linienbarbe neu. Die Aquarianer lernten das erste Mal um, nun hieß der Fisch also Puntius eugrammus.

Das Jahr 1978 brachte einen neuen Wendepunkt. Yasuhiko Taki und Kollegen publizierten eine Studie über anatomische und farbliche Eigenheiten der Puntius-Arten und zeigten dabei unter anderem, dass die Linienbarbe während ihres Lebens einen dramatischen Farbwechsel durchläuft. Junge Tiere sind nämlich nicht waagerecht (horizontal) sondern senkrecht (vertikal) gestreift!

1992 durften die Aquarianer darum wieder einmal umlernen. Denn Maurice Kottelat untersuchte Fischmaterial von der malaiischen Halbinsel und fand dabei heraus, dass eine weitere aquaristisch gut bekannte Art von dort seit 1904 falsch bestimmt wurde. Damals beschrieb Georg Duncker eine senkrecht gestreifte Kleinbarbe von der malaiischen Halbinsel als Barbus johorensis. Spätere Bearbeiter identifizierten eine Fünfgürtelbarbe als Barbus oder Puntius johorensis. In Wirklichkeit stellt Puntius johorensis aber die Jugendform der Linienbarbe dar! Jetzt musste wir gleich zweimal umlernen: die Fünfgürtelbarbe der malaiischen Halbinsel hieß nun Barbus oder Puntius hexazona, die Linienbarbe aber Barbus oder Puntius johorensis, da dieser Name älter als der von Silas vergebene P. eugrammus ist und damit Priorität hat.

Groß angelegte DNS-Analysen in den letzten Jahren brachten gewaltige Umwälzungen bezüglich der Gattungszuordnungen der asiatischen Kleinbarben. DNS-Analysen leiden stets unter der Schwierigkeit, dass von vielen Arten kein Material zu bekommen ist und dass von aus systematischer Sicht komplizierten Arten oft die Frage offenbleibt, ob das Material denn richtig bestimmt wurde. Doch zeigte sich recht gut, dass die genetische Verwandtschaft und bestimmte Zeichnungsmuster (in Kombination mit anatomischen Merkmalen) große Übereinstimmungen aufweisen. So werden die Streifenbarben gegenwärtig zusammen mit den Fünfgürtel- und Rhombenbarben in die Gattung Desmopuntius gestellt.

Aktuell heißt also die Linienbarbe Desmopuntius johorensis. Früher hieß sie schon Barbus oder Puntius fasciatus, Barbus oder Puntius eugrammus, Barbus oder Puntius johorensis.

Ob damit das Umlernen ein Ende hat? Schwer zu sagen. Aber schaut man sich einmal die Linienbarben im Aquarium genauer an – Kottelat entdeckte und beschrieb 1996 noch zwei der „gewöhnlichen“ Linienbarbe sehr ähnliche Schwesterarten, nämlich Desmopuntius gemellus und D. trifasciatus, bei denen die Jungtiere ebenfalls senkrecht, die Erwachsenen aber waagerecht gestreift sind – so unterscheiden sie sich doch erheblich von den Fünfgürtel- und Rhombenbarben. Vielleicht erhalten die Linienbarben sogar noch eine eigene Gattung. Und vielleicht lernen wir den wissenschaftlichen Namen sogar nochmal komplett neu, denn den Artnamen „fasciatus“ darf die Linienbarbe ja eigentlich nur dann nicht tragen, wenn sie mit der Glühkohlenbarbe in der gleichen Gattung steht. Die Linienbarbe ist wirklich ein perfektes Beispiel dafür, dass trotz aller Anstrengungen, die wissenschaftliche Namensgebung möglichst stabil zu halten, immer wieder einmal Namen-Dramen passieren werden.

Frank Schäfer

